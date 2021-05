Barbara D’Urso potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi a Pomeriggio 5

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 11 maggio 2021)prendere il posto dialla conduzione diCinque. Che ci fosse vento di cambiamento in Mediaset era ormai chiaro da tempo, così come che ci fosse l’intenzione di dare meno spazio alla regina della rete ammiraglia. Le anticipazioni hanno parlato di volti nuovi come quello dellae di