Attentato in una scuola: un assalitore non è maggiorenne (Di martedì 11 maggio 2021) Attimi di terrore si stanno vivendo in Kazan, in una scuola. Regno in cui si sta assistendo ad una vera strage con tanti morti e feriti. Strage in una scuola (AdobeStock)Conosciamo bene la situazione delle scuole. Questi avvenimenti sono storici, come quello accaduto alla Columbine in America. Ancora sono ignoti i motivi che portano giovanissimi a causare così tanto dolore e sconforto. La facilità con cui un ragazzo possa avere un'arma è agghiacciante. Le pressioni sociali sui giovani sono sempre attuali ma questo non giustifica il voler far del male a dei propri coetanei. Anche oggi si parla di una strage. Sta avvenendo tutto a Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan. Le notizie arrivano minuto dopo minuto dall'agenzia Ria Novosti che si rifanno ai soccorsi arrivati sul luogo. Il bilancio al momento è allarmante, si parla di ...

