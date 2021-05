Anna Dalton intervista alla scrittrice e attrice de L’Allieva e Un Passo dal Cielo “Il matrimonio di Claudio e Alice è stata la nostra ultima scena di gruppo” (Di martedì 11 maggio 2021) Anna Dalton intervista alla scrittrice e attrice de L'Allieva e Un Passo dal ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 11 maggio 2021)de L'Allieva e Undal ...

Advertising

StevoGodsell : Also here with Enrico Ianniello, Jenny de Nucci, Anna Dalton, Daniele Liotti and Giusy Buscemi. And currently in Il… - hocredutoame : Io sconvolta da quanti attori siano passati da amici: EmaCaserio Claudia Gusmano Anna Dalton, shoooock - _M3RAK1 : Uno (il nome del personaggio è uno) della trilogia di anna dalton - dilei_it : «Quando ho letto il copione mi sono subito innamorata di Elda, perché è un personaggio molto positivo ma con dei tr… - zazoomblog : Anna Dalton: “Elda? Torna per dire al Commissario Nappi che non si fa così” - #Dalton: #“Elda? #Torna #Commissario -