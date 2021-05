Acli Roma: parola a cittadini per ridisegnare città del futuro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Le Acli di Roma e provincia, in vista delle elezioni amministrative del 2021, lanciano l’iniziativa “Cantiere Roma”, con l’obiettivo di promuovere un momento di riflessione sulla Capitale di oggi e su come i cittadini immaginano quella del domani attraverso 6 web talk, che renderanno protagonisti proprio i Romani. “Roma vista dalle persone”, quindi dal basso, per partire dai bisogni e far emergere le difficolta’, le opportunita’, ma anche proposte concrete in vista delle prossime elezioni amministrative. Frutto degli incontri sara’ un documento di sintesi con riflessioni e proposte per la citta’ che, a fine itinerario, sara’ presentato ai candidati sindaco. Ogni web talk mette al centro i bisogni e le proposte relative a una categoria sociale: i bambini, per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)– Ledie provincia, in vista delle elezioni amministrative del 2021, lanciano l’iniziativa “Cantiere”, con l’obiettivo di promuovere un momento di riflessione sulla Capitale di oggi e su come iimmaginano quella del domani attraverso 6 web talk, che renderanno protagonisti proprio ini. “vista dalle persone”, quindi dal basso, per partire dai bisogni e far emergere le difficolta’, le opportunita’, ma anche proposte concrete in vista delle prossime elezioni amministrative. Frutto degli incontri sara’ un documento di sintesi con riflessioni e proposte per la citta’ che, a fine itinerario, sara’ presentato ai candidati sindaco. Ogni web talk mette al centro i bisogni e le proposte relative a una categoria sociale: i bambini, per ...

