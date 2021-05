Silvio Berlusconi ancora nonno | la figlia Barbara è incinta del suo quinto figlio

Advertising

reportrai3 : Replica #Report ore 17.20 @RaiTre ? L’incontro all'autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini ? Nel 2013 Sil… - fattoquotidiano : La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berl… - reportrai3 : Nel 2013 Silvio Berlusconi viene condannato definitivamente per aver evaso 7 milioni di euro. Solo dopo 7 anni spun… - RichbonesE : RT @fattoquotidiano: Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matteo R… - Beppesardinia : RT @fattoquotidiano: Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matteo R… -

Barbaradi nuovo incinta? Sembra proprio di sì. Stando a quanto riporta l'agenzia ANSA , la terzogenita dell'ex premier(prima figlia avuta con la seconda moglie Veronica Lario) aspetterebbe un bambino insieme al compagno Lorenzo Guerrieri . I due hanno già Leone , nato nel 2016, e Francesco , nato ...Barbaraaspetta un figlio. La figlia diè già mamma di quattro bambini e, stando a quanto riportato dall'Ansa, è di nuovo in dolce attesa, una nascita che sarebbe prevista per il mese di novembre. Al momento non ci sono ...MILANO. Barbara Berlusconi, 36 anni, è di nuovo in dolce attesa. È prevista per metà novembre, a quanto apprende l'Ansa, la nascita del suo quinto figlio (se maschio o femmina non si sa ancora), il te ...MILANO. Barbara Berlusconi, 36 anni, è di nuovo in dolce attesa. È prevista per metà novembre, a quanto apprende l'Ansa, la nascita del suo quinto figlio (se maschio o femmina non si sa ancora), il te ...