Sanità | infermieri | ' ennesima brutale aggressione a un collega a Locri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mg. (Adnkronos Salute) - "Picchiato brutalmente solo per aver cercato di far rispettare le regole. Quasi strangolato e poi gettato in terra, aggredito con graffi, calci e pugni, solo perché cercava di far capire ai parenti di quella anziana paziente, ormai giunta in fin di vita dopo il trasporto in ambulanza, che non era possibile avere accesso nella sala interna per le tassative restrizioni anti-Covid". E' accaduto a un infermiere dell'ospedale die "solo l'arrivo dei carabinieri, avvertiti prontamente dai colleghi dell'infermiere, ha permesso che non si arrivasse a conseguenze più gravi". A riferirlo è il sindacato degliNursing Up in una nota. "Nell'ospedale in provincia di Reggio Calabria, come noto, così come in molte realtà della Regione - denuncia Antonio De Palma, presidente del Nursing Up - manca totalmente un ...