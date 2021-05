Salernitana, festa turbata da incidente mortale: muore un giovane (Di lunedì 10 maggio 2021) SALERNO - La Salernitana è tornata in Serie A e nella città di Salerno ci sono stati grandi festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio nella massima serie. I festeggiamenti, però, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) SALERNO - Laè tornata in Serie A e nella città di Salerno ci sono stati grandi festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio nella massima serie. I festeggiamenti, però, sono ...

Advertising

DAZN_IT : Esplode la festa della Salernitana ???? 23 anni dopo la storica promozione del 1998 è di nuovo Serie A ?????? #SerieBKT… - DiMarzio : Dalla Serie D alla Serie A: la #Salernitana fa festa 23 anni dopo l'ultima volta - fanpage : La #Salernitana va in Serie A e in strada esplodono i cori contro i napoletani - PerugiaViVa : RT @DiMarzio: #Salernitana, le immagini della festa di #Lotito e la squadra dopo la promozione in #SerieA - zazoomblog : Salernitana morto un tifoso 29enne durante la festa per la promozione - #Salernitana #morto #tifoso #29enne -