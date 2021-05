Nuoto artistico e tuffi oggi, Europei 2021: programma, orari, tv, italiani in gara 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) oggi, lunedì 10 maggio, prendono il via gli Europei di Nuoto di scena a Budapest (Ungheria). La rassegna continentale che caratterizzerà le prossime due settimane vedrà confrontarsi le squadre nelle specialità del Nuoto artistico, dei tuffi, del Nuoto di fondo e del Nuoto in corsia. In questo day-1 appuntamento con la danza in vasca e il Team Event dei tuffi. In casa Italia sarà Marta Murru a rappresentare il Bel Paese nei preliminari del solo libero. Una Nazionale con tante defezioni che spera comunque di ben figurare. Non vi saranno infatti atlete nel duo tecnico, mentre nel duo misto tecnico la coppia Isotta Sportelli/Nicolò Ogliari vorrà farsi valere. Nei tuffi, la squadra azzurra si presenta con ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021), lunedì 10, prendono il via glididi scena a Budapest (Ungheria). La rassegna continentale che caratterizzerà le prossime due settimane vedrà confrontarsi le squadre nelle specialità del, dei, deldi fondo e delin corsia. In questo day-1 appuntamento con la danza in vasca e il Team Event dei. In casa Italia sarà Marta Murru a rappresentare il Bel Paese nei preliminari del solo libero. Una Nazionale con tante defezioni che spera comunque di ben figurare. Non vi saranno infatti atlete nel duo tecnico, mentre nel duo misto tecnico la coppia Isotta Sportelli/Nicolò Ogliari vorrà farsi valere. Nei, la squadra azzurra si presenta con ...

Sincro: Verbena e Zonzini agli Europei di Budapest E' partita per Budapest la squadra biancazzurra che nei prossimi giorni sarà impegnata nel Campionato Europeo di Nuoto Artistico. A difendere i colori biancazzurri nella manifestazione continentale saranno Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, accompagnate dal tecnico Simona Chiari e dal delegato federale Bruno ...

Nuoto artistico, calendario Europei 2021: programma, orari, tv, streaming OA Sport Nuoto artistico e tuffi oggi, Europei 2021: programma, orari, tv, italiani in gara 10 maggio Oggi, lunedì 10 maggio, prendono il via gli Europei di nuoto di scena a Budapest (Ungheria). La rassegna continentale che caratterizzerà le prossime due settimane vedrà confrontarsi le squadre nelle s ...

