Muore in auto sotto gli occhi della moglie dopo un incidente

(Di lunedì 10 maggio 2021) SANTA MARIA NUOVA - Dramma questa mattina a Santa Maria Nuova, in via Rosselli, dove un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida ed è mortogliche era incon lui, ...

...un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida ed è morto sotto gli occhi della moglie che era incon lui, dopo aver avuto un incidente . Terribile schianto frontale sulla Provinciale,...La dinamica esatta dell'incidente è ancora da ricostruire, ma da quanto è emerso sembra che l'si è schiantata contro un muro sulla Circonfucense, nella zona di Paterno. Per il giovane, che era ...Inutili i soccorsi Un malore fatale mentre era in auto con la moglie poi l'incidente. Il dramma è avvenuto questa mattina a Santa Maria Nuova (AN). L'uomo era al volante della sua auto e viaggiava ins ...SANTA MARIA NUOVA - Dramma questa mattina a Santa Maria Nuova, in via Rosselli, dove un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida ed è morto sotto gli occhi della moglie che era in ...