Moreno Donadoni oggi | la nuova fidanzata è Debora Savasto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gossip Che fine ha fatto l’ex vincitore di Amici? È stato pizzicato in compagnia di un’aitante attrice… Pubblicato su 10 Maggio 2021beccato di nuovo dai paparazzi. I fotografi del settimanale Nuovo hanno fotografato il cantante a Milano, in un momento di passione al parco con la. La fortunata è, 26enne attrice siciliana dalle curve mozzafiato apparsa anche nel programma Forum in onda su Canale 5. Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti il rapper si lascia andare a effusioni e giochi proibiti con la suasensuale. Prima lei abbraccia da dietro il suo fidanzato, poi lo bacia con passione fino a farlo cadere e a rotolare sull’erba insieme a lui. In uno scatto si vede ...

