Matteo, peccato: ma ora puoi prenderti Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo due ore e 42 minuti di battaglia sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid si è infranto il sogno di Matteo Berrettini di vincere il suo primo torneo Masters 1000 in carriera. L'ha spuntata l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo due ore e 42 minuti di battaglia sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid si è infranto il sogno diBerrettini di vincere il suo primo torneo Masters 1000 in carriera. L'ha spuntata l'...

Advertising

Luca_Pelosi : RT @GabrieleGalilea: Uno strepitoso torneo per il più sottovalutato tennista italiano. Peccato per la finale dove ha sbagliato poco e fors… - SocialPonti : Peccato, ma Matteo ha ritrovato il livello di tennis che lo ha portato in semifinale slam e a Londra 2 anni fa. Zve… - ali_romano16 : RT @BrieBus: La cosa bellissima della prima stagione era la presenza assoluta della musica, degli strumenti, dei concerti, delle vite dei r… - BrieBus : La cosa bellissima della prima stagione era la presenza assoluta della musica, degli strumenti, dei concerti, delle… - talusi : Una partita bella,intensa,incerta,combattuta fino alla fine,giocata da due grandi giocatori,che non si sono risparm… -