Massacrano di botte un passante per 'sfogarsi': due giovanissimi arrestati per tentato omicidio (Di lunedì 10 maggio 2021) I due sono ritenuti responsabili di aver pestato un uomo, trovato in strada senza sensi a Sezze (Latina) e soccorso dal 118. Durante le indagini la polizia si è scontrata con la ritrosia e l'omertà di ...

