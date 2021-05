Massa Carrara, tirocinante 23enne riceve per errore sei dosi di vaccino: ricoverata in osservazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Una ragazza di 23 anni, tirocinante in Psicologia clinica, ha ricevuto sei dosi di vaccino Pfizer in un’unica soluzione. Uno sbaglio grossolano avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore. La ragazza arriva, con tutta la documentazione necessaria, consenso informato in primis e si sottopone alla iniezione. Solo che chi le somministra il vaccino inietta l’intera fiala che contiene non una, ma ben sei dosi. Quella fiala, infatti, deve essere utilizzata, seguendo precise istruzioni e tacchette, per sei diversi pazienti. La giovane donna viene accompagnata all’uscita e le viene chiesto di aspettare. Poco dopo la comunicazione: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Una ragazza di 23 anni,in Psicologia clinica, ha ricevuto seidiPfizer in un’unica soluzione. Uno sbaglio grossolano avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore. La ragazza arriva, con tutta la documentazione necessaria, consenso informato in primis e si sottopone alla iniezione. Solo che chi le somministra ilinietta l’intera fiala che contiene non una, ma ben sei. Quella fiala, infatti, deve essere utilizzata, seguendo precise istruzioni e tacchette, per sei diversi pazienti. La giovane donna viene accompagnata all’uscita e le viene chiesto di aspettare. Poco dopo la comunicazione: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di ...

Advertising

LHoesle : RT @comitatoliberta: SEI dosi - Angela300564201 : LA NAZIONE: Le iniettano sei dosi di vaccino per sbaglio, ricoverata. - ilaranto : RT @comitatoliberta: SEI dosi - Italia_Notizie : Massa Carrara, “sei dosi di vaccino anti Covid per errore a una dottoressa 23enne. Ricoverata e monitorata” - fabius10scudi : RT @GonnelliLuca: Le iniettano sei dosi di vaccino per sbaglio, ricoverata -