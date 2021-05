Advertising

TV7Benevento : Lirica: Fontana, 'stasera torna pubblico alla Scala, momento simbolo e di buon auspicio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lirica Fontana

Il Sannio Quotidiano

... alle stagioni teatrale e musicale e al ritorno dell'opera, agli eventi natalizi nei rioni ... nel frattempo già approvata dalla Regione del Presidente, solo per interesse locale di ...... omaggia Casanova a partire da unacomposta dal seduttore veneziano per Nana, sua musa. ... come Galileo Chini, Plinio Nomellini, Felice Casorati, Lucio, Pablo Picasso: fino all'11 luglio ...Milano, 10 mag.(Adnkronos) - "Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano, riapre il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza. Un evento dedicato alla ripartenza. Un momento simboli ...Niente pubblico dal 22 ottobre, 33 eventi in streaming. In teatro Sala, Fontana e gli eredi Toscanini e Greppi. «Concerto simbolo, sarà una tradizione annuale» ...