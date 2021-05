Il Telegraph | “I grandi giocatori raramente diventano grandi allenatori”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il tema in Italia è particolarmente caldo: iex-che faticano dannatamente a diventare. Il nome, caldissimo, che vale a riguardo da noi è quello di Pirlo, e non solo lui. In Inghilterra hanno un altro ‘big’ utile al dibattito: Wayne Rooney. Il 15 novembre è stato promosso da giocatore-allenatore a manager, vincendo tre delle sue prime 13 partite. Ne ha perse sei, inclusa una sconfitta in casa contro il Rotherham. Confermato due mesi dopo, ha vinto sei vittorie su otto. Alla fine di febbraio il Derby era salito al 18esimo posto. Con la nave apparentemente stabile, Rooney ha apportato una serie di modifiche alla formazione. Il Derby ha perso due partite di fila, 4-0 e 1-0. Dall’inizio di marzo ha raccolto solo sei punti. Con la retrocessione incombente, ...

Advertising

napolista : Qui abbiamo Pirlo (e non solo), in Inghilterra Rooney. 'Appena si è sentito tranquillo ha cominciato a giocare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegraph grandi

The MediTelegraph

... è al 26° posto tra i geni viventi secondo il Daily, sicuramente sì che è un cervellone ... Non rivolgere domande piùdi te, Damia'. Ma qui sono d'accordo con Ishiguro, non sappiamo se ...... ad esempio, da uno studio pubblicato sul Journal of Social Science , riportato poi dal, ... Riconoscere, rendere noti e denunciare gli abusi,o piccoli che siano, è la chiave per ...Washington - Un cyber attacco ha costretto Colonial Pipeline a chiudere uno dei più grandi oleodotti degli Stati Uniti, 8550 chilometri di tubi che trasportano benzina e carburante per gli aerei dal G ...Finale di Champions conquistata con "le barricate": "Neymar era così spaventato da Walker che tornava indietro invece di affrontarlo" ...