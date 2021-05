Il monito di Galli sul coprifuoco | ' Se apriamo tutto non ci sarà più attenzione'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Massimonon è d'accordo sulalle 24 in Italia e predica "". "Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di. Severamente, non cipiù l'...

Advertising

AnnaritaNinni : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : monito Galli

La7

Maavverte: "O il vaccino" anti Covid "verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l'immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il ...Come Vittorio Bachelet, Guido, Emanuele Tuttobene e Antonino Casu, coraggiosi servitori dello ... Il loro coraggio - ha concluso Casellati - sia oggi une un invito a non dimenticare e a ...Il professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano: "Il vaccino deve essere aggiornato a tutte le varianti altrimenti, con quello che stiamo usando ora, non raggiungeremo m ...StampaStando ai dati dei contagi in India, “l’impressione è che la variante indiana abbia un impatto importante”. A dirlo, intervistato dall’AGI, il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Os ...