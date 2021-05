I migliori dialogano con Raffaello

(Di lunedì 10 maggio 2021) Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí: tre grandissimi artisti del XX secolo nelle loro ispirazioni e interpretazioni del maestro del Cinquecento. Un confronto dove Rinascimento e modernità attingono agli stessi valori universali. Così riapre il Mart di Rovereto. Punto d'arrivo delle manifestazioni divise fra Roma e Urbino nel 2020, ecco la sorprendente mostra, al Mart di Rovereto, Picasso, De Chirico, Dalí. Dialogo cona cura di Beatrice Avanzi e Victoria Noel-Johnson. La Avanzi fa ripetere a Giorgio de Chirico i devoti pensieri del Vasari: «Son quattro secoli che non è più, e se noi, oggi, ... guardiamo intorno l'arte che ci circonda, l'arte che sorse in questi quattro secoli che seguirono la sua morte, nulla troviamo che superi l'arte sua». L'elogio diè il de Chirico carico di spirito polemico, a tal punto devoto da ...

