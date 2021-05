Domenica In, Selvaggia Lucarelli “Io e il mio ex Andrea Scanzi abbiamo deciso che …”, Mara Venier resta senza parole (Di lunedì 10 maggio 2021) Domenica In, Selvaggia Lucarelli sembra che si sia lasciata andare a delle confessioni piuttosto private sulla sua vita sentimentale. Selvaggia è stata ospite nella giornata di ieri a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, puntata andata in onda ieri 9 maggio. La giornalista nel corso del suo intervento sembra aver parlato della sua vita privata ed abbia ripercorso alcune relazioni che sono note al grande pubblico. Selvaggia Lucarelli ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In Non tutti forse sanno che Selvaggia Lucarelli è stata la compagna di Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto quotidiano. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)In,sembra che si sia lasciata andare a delle confessioni piuttosto private sulla sua vita sentimentale.è stata ospite nella giornata di ieri aIn, il programma condotto da, puntata andata in onda ieri 9 maggio. La giornalista nel corso del suo intervento sembra aver parlato della sua vita privata ed abbia ripercorso alcune relazioni che sono note al grande pubblico.ospite nel salotto diIn Non tutti forse sanno cheè stata la compagna di, giornalista de Il Fatto quotidiano. ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In, Selvaggia Lucarelli su Andrea Scanzi: 'Lui l'unico ex con cui l'ho fatto'. Una rivelazione privatissima - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli a Domenica In. Venier: “Ho vissuto un amore malato” - infoitcultura : Domenica In, Selvaggia Lucarelli vittima di una dipendenza affettiva: “Mi ero completamente annullata” - infoitcultura : Domenica in, Selvaggia Lucarelli svela: “Vissuta una dipendenza affettiva” - infoitcultura : A “Domenica In” Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli -