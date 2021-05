Csm | filone indagine Storari trasferito a Brescia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Verràalla Procura di, per competenza territoriale, il fascicolo disulla vicenda dei verbali secretati dell’avvocato Piero Amara in cui è indagato il pm di Milano Paoloper rivelazione di segreto d’ufficio. Resta invece a Roma ilche riguarda Marcella Contrafatto, ex impiegata al Csm, indagata per calunnia dai pm capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla diffusione di verbali. La decisione è arrivata durante l’incontro che si è tenuto a Roma fra il Procuratore capo Michele Prestipino e il Procuratore diFrancesco Prete. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

.... Nel fascicolo aperto per calunnia è indagata Marcella Contrafatto, l'impiegata di Palazzo dei Marescialli, ora sospesa, che ha lavorato nella segreteria di Piercamillo Davigo. In un altro......d'indagine, infatti, si è aperto un problema legato alla competenza: Storari, infatti, avrebbe consegnato copia dei verbali di Amara a Piercamillo Davigo - in quel momento consigliere del-...