Creed III | confermate le riprese entro la fine dell’anno

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021) Michael B. Jordan ha confermato che la produzione diIII inizieràla. L’attore, che riprenderà il ruolo di Adonis “Donnie”nel sequel, farà il suo debutto alla regia con il prossimo terzo film della serie spin-off di Rocky. Cosa ha detto Jordan diIII? Parlando in una nuova intervista sul podcast di Jess Cagle con Julia Cunningham, Jordan ha fornito un aggiornamento su quando inizieranno i lavori suIII, spiegando che inizierà a prepararsi una volta terminato il promo del suo ultimo film, Tom Clancy’s Without Remorse. Le sue parole “Probabilmente prima della, probabilmente a metà novembre o giù di lì. Subito dopo questo Without Remorse, sono in piena modalità di ...