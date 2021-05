Bandiere blu di Puglia Sono 17 fra le 461 di tutta Italia

(Di lunedì 10 maggio 2021)blu di17 fra le 461 di. Nel foggiano, riconoscimento ad Isole Tremiti (foto: Valerio Sorci), Peschici e Zapponeta. Provincia di Barletta-Andria-Trani: bandiera blu per Bisceglie e Margherita di Savoia. Città metropolitana di Bari, la bandiera blu 2021 sventola a Monopoli e Polignano a Mare. Provincia di Brindisi:blu Carovigno, Fasano e Ostuni. Provincia di Taranto: riconoscimento per il 2021 a Castellaneta, Ginosa e Maruggio. Provincia di Lecce: bandiera blu a Melendugno, Nardò, Otranto e Salve. L'articoloblu di 17 fra le 461 di proviene da Noi Notizie..

Assegnate le bandiere blu 2021: nella 35ma edizione potranno fregiarsi del riconoscimento 201 località rivierasche e 81 approdi turistici, per complessive 416 spiagge (che corrispondono a circa al 10% delle spiagge italiane). La Città di Monopoli è Bandiera Blu 2021. Il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee).