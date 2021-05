Bagni: 'Osimhen fulcro del Napoli. Come Lukaku per l'Inter' (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli - " Il primo scudetto non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa per Napoli e per la Campania. Una cosa meravigliosa, incredibile e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021)- " Il primo scudetto non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa pere per la Campania. Una cosa meravigliosa, incredibile e ...

Advertising

gilnar76 : Bagni: “Nato un legame i ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - salvione : Bagni: 'Osimhen fulcro del Napoli. Come Lukaku per l'Inter' - sportli26181512 : Bagni: 'Osimhen fulcro del Napoli. Come Lukaku per l'Inter': Il dirigente: 'Scudetto? È il primo e non ce lo potrà… - AzzurrissimoTwi : ?? IL GUERRIERO. Bagni: “Osimhen sta diventando il fulcro del Napoli, come Lukaku lo è per l’Inter” - - MondoNapoli : Bagni: 'Osimhen? Senza infortuni poteva essere il capocannoniere del campionato' - -