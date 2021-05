Avezzano | incidente mortale in auto | perde la vita un 28enne

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un ragazzo di 28 anni è morto ada causa di un gravestradale: la suaè andata a schiantarsi violentemente contro un muro e l’impatto è stato fatale. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesTragicoad, comune abruzzese in provincia de L’Aquila. Intorno alle 2 di questa notte, lunedì 10 maggio, si è verificato il terribile schianto di uncontro un muro. Come riportato da Marsica Live all’interno del mezzo, un’Alfa 147, vi erano due giovani. Uno è morto, mentre l’altro è stato ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di. La vittima dell’è Umberto Bianchi, agricoltore dell’età di 28 anni residente a Caruscino, borgata di. Ti potrebbe ...