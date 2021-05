Anticipazioni Uomini e Donne | puntata del 10 Maggio | non è mai accaduto prima d’ora | colpo di scena

(Di lunedì 10 maggio 2021)di Lunedì 10: Samantha sceglie, ma ciò che accade non è mai. Una nuova settimana di lavoro è appena iniziata. E con essa iniziano anche i nostri programmi preferiti. A partire dalle ore 14:45, infatti, andrà in onda una nuova ed imperdibiledie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

italiaserait : Uomini e Donne 10 maggio, le anticipazioni: oggi arriva la scelta di Samantha - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: Giacomo verso la scelta ed il gesto shock di Martina - blogtivvu : Rissa (sfiorata) tra Riccardo e Armando di Uomini e Donne: “costretti a dividerli” - FunweekMag : #uominiedonne chi sceglierà Giacomo? Anticipazioni sulla puntata registrata ieri pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

...così il trono la bella Samantha? Tutto sarà svelato nella puntata di oggi die Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 sebbene ormai da giorni, attraverso le...Ma è dalledel Vicolo delle news che arriva una vera e propria bomba. 'Nella registrazione di oggi die Donne si torna a parlare di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Entra ...Inizia col botto la settimana di Uomini e Donne. Come annunciato venerdì dall’account ufficiale della trasmissione su Twitter, infatti, oggi, lunedì 10 maggio, vedremo la scelta di Samantha Curcio. La ...Anticipazioni Uomini e Donne puntata di Lunedì 10 Maggio: Samantha sceglie, ma ciò che accade non è mai accaduto prima d’ora. Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 10 Maggio. Fonte ...