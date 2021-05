Alessandro Cattelan su Netflix con “Una Semplice Domanda”

Leggi su zon

(Di lunedì 10 maggio 2021)sbarca sucon il factual-show in otto puntate “Una”: esiste la formula perfetta della felicità? Dopo aver chiuso la sua decennale esperienza con X Factor su Sky Uno,sbarca sucon “Una”: si tratta di un factual show in otto puntate in cui, attraverso interviste a personaggi italiani ed internazionali, e riflessioni sui temi di più stringente attualità, uno per ogni appuntamento, si chiede se esista la formula perfetta per la felicità. Tutta “colpa” di mia figlia L’idea per lo show “Una” (prodotto da Fremantle) è venuta ad...