Ue: M5S, ‘rinnovare impegno per Europa sempre più coesa’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Rinnovare l’impegno per la solidarietà europea e gettare le basi per un’Europa futura sempre più coesa e all’altezza delle sfide globali. Oggi, così come ormai quasi un secolo fa, i Paesi europei stanno affrontando una grave crisi a causa del Covid, ed è il momento di fare scelte coraggiose. La conferenza sul futuro dell’Europa è un importante dibattito pubblico che permetterà a milioni di cittadini di contribuire con idee e proposte per il miglioramento dell’ Ue”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Politiche europee della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Rinnovare l’per la solidarietà europea e gettare le basi per un’futurapiù coesa e all’altezza delle sfide globali. Oggi, così come ormai quasi un secolo fa, i Paesi europei stanno affrontando una grave crisi a causa del Covid, ed è il momento di fare scelte coraggiose. La conferenza sul futuro dell’è un importante dibattito pubblico che permetterà a milioni di cittadini di contribuire con idee e proposte per il miglioramento dell’ Ue”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Politiche europee della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

