Tina Cipollari addio a Uomini e Donne? L’indizio | Fan in ansia (Di domenica 9 maggio 2021) Si pensa davvero che Tina Cipollari possa dire addio a Uomini e Donne. Questa tesi sembra essere suffragata da un indizio ben evidente. Tina CipollariTina è uno dei personaggi più amati del format condotto e ideato da Maria De Filippi, ormai da decenni in onda nel post pranzo su Canale 5. Entrata come tronista, bellissima e simpaticissima, è rimasta poi come opinionista ed è diventata uno dei personaggi di punta di questa seguitissima trasmissione pomeridiana. LEGGI ANCHE >>> Era finita con Vincenzo? Di lei si ricordano soprattutto gli screzi con la dama torinese Gemma Galgani. Le due hanno ispirato una serie di battibecchi e di scortesie reciproche tanto da ricordare una moderna coppia di Sandra Mondaini e Raimondo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Si pensa davvero chepossa dire. Questa tesi sembra essere suffragata da un indizio ben evidente.è uno dei personaggi più amati del format condotto e ideato da Maria De Filippi, ormai da decenni in onda nel post pranzo su Canale 5. Entrata come tronista, bellissima e simpaticissima, è rimasta poi come opinionista ed è diventata uno dei personaggi di punta di questa seguitissima trasmissione pomeridiana. LEGGI ANCHE >>> Era finita con Vincenzo? Di lei si ricordano soprattutto gli screzi con la dama torinese Gemma Galgani. Le due hanno ispirato una serie di battibecchi e di scortesie reciproche tanto da ricordare una moderna coppia di Sandra Mondaini e Raimondo ...

