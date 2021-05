Thor: Love and Thunder, come fa Jane Foster a ottenere Mjölnir? Lo spiega una teoria (Di domenica 9 maggio 2021) Una teoria su Thor: Love and Thunder spiegherebbe come la Jane Foster di Natalie Portman entrerà in possesso di Mjölnir nel prossimo film Marvel. Sappiamo già che Natalie Portman diventerà la Potente Thor in Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe. Ma come farà il personaggio a entrare in possesso di Mjölnir? Ce lo spiega una teoria. Se avete una domanda sul MCU, finché una risposta ufficiale non arriverà dai diretti interessati, il meglio (o il peggio?) che potete trovare sono le teorie del web riguardo a quel determinato argomento. E quando si parla di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 maggio 2021) Unasuandspiegherebbeladi Natalie Portman entrerà in possesso dinel prossimo film Marvel. Sappiamo già che Natalie Portman diventerà la Potenteinand, il quarto capitolo della saga del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe. Mafarà il personaggio a entrare in possesso di? Ce louna. Se avete una domanda sul MCU, finché una risposta ufficiale non arriverà dai diretti interessati, il meglio (o il peggio?) che potete trovare sono le teorie del web riguardo a quel determinato argomento. E quando si parla di ...

GianlucaOdinson : Love and Thunder, Jane Foster potrebbe diventare Mighty Thor grazie a Captain America: ecco perchè… - vashappenin_zm1 : @goIdenxstvIes È morto da eroe... Spero ci sia in Thor Love and Thunder, uff... - cinemaniaco_fb : ?????????????? Love and Thunder, Jane Foster potrebbe diventare Mighty Thor grazie a Captain America: ecco perchè… - BestMovieItalia : Love and Thunder, Jane Foster potrebbe diventare Mighty Thor grazie a Captain America: ecco perchè -… - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, il nuovo film con Chris Hemsworth uscirà al cinema il 4 maggio 2022 in Italia -