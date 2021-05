Terrorismo: Conte, ‘Moro e Impastato esempi per nuova primavera d’Italia’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia. Quel giorno l’Italia è stata privata di due grandi personalità”, Aldo Moro e Peppino Impastato, “che ancora oggi -a distanza di oltre quarant’anni- continuano a parlarci dei loro progetti di vita, delle loro idee, del loro impegno politico, della loro passione civile”. Lo scrive in un post su Facebook Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia. Quel giorno l’Italia è stata privata di due grandi personalità”, Aldo Moro e Peppino, “che ancora oggi -a distanza di oltre quarant’anni- continuano a parlarci dei loro progetti di vita, delle loro idee, del loro impegno politico, della loro passione civile”. Lo scrive in un post su Facebook Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

