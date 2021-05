Serie A | Roma-Crotone | le formazioni ufficiali del match dell “Olimpico”

(Di domenica 9 maggio 2021) Tutto pronto all'per ile ore 18.00 valevole per la 35a giornata diA tra.Queste le scelte di Paulo Fonseca e Serse Cosmi per la gara, che avrà inizio alle ore 18.00.: Fuzato; Reynolds, Ibañez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.A disp: Farelli, Mirante, Jesus, Santon, Peres, Bove, Zalewski, Pastore, Dzeko.: Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.A disp: Festa, Crespi, Luperto, Rojas, Cuomo, Pereira, Rispoli, Marrone, Zanellato, Petriccione, Riviere, Vulic

17.10A, l'Atalanta ritorna seconda Con un largo 5 - 2, l'Atalanta passa a Parma e riscavalca il ... VERONA - TORINO 1 - 1 PARMA - ATALANTA 2 - 5- CROTONE ore 18 JUVENTUS - MILAN ore 20.45 ...Da capire adesso i tempi di recupero di Milinkovic - Savic, visto che la Lazio sarà impegnata già mercoledì sera all'Olimpico contro il Parma e sabato prossimo avrà il derby contro la. Il ...Sono ufficiali le formazioni di Roma-Crotone, matche delle 18 valido per la 35ª giornata di Serie A. Fonseca sceglie Fuzato fra i pali, mentre fra i quattro in difesa troviamo ...