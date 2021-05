Serie A | Genoa-Sassuolo 1-2 | i neroverdi vedono l’Europa | rossoblu al tappeto

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilvince in casa dele sogna l'Europa.Altra prestazione convincente deiche si impongono per 2-1 nella sfida contro ie scavalcano in classifica la Roma al settimo posto. Ad aprire le marcature ci pensa nel corso del primo tempo un gol di Giacomo Raspadori, a metà ripresa ecco il raddoppio firmato da Berardi su errore grossolano di Masiello. Prova a riaprire la gara Zappacosta, ma alla fine a spuntarla sono gli emiliani di Roberto De Zerbi.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Advertising

GenoaCFC : ?? Domenica 9 maggio ?? Genoa ?? Caprera ?? Serie C Femminile ? Ore 14:30 ?? Stadio Gambino di Arenzano ?? Forza ragazz… - repubblica : Genoa-Sassuolo 1-2, i neroverdi non mollano il sogno Europa - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Sassuolo 1-2: i neroverdi vedono l'Europa, rossoblu al tappeto - sportli26181512 : Genoa-Sassuolo, le pagelle: Raspadori di nuovo decisivo, 7. Masiello flop, 4: Genoa-Sassuolo, le pagelle: Raspadori… - Gazzetta_it : #GenoaSassuolo, le pagelle: #Raspadori trascinatore da 7, #Masiello flop da 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Genoa

... celebra le 400 partite in A respingendo i tentativi deldi rovinargli la festa. Capitola ... record personale inA. (dal 36' st Caputo SV ) Duricic 5: il Sassuolo usa poco le vie centrali, ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta/Sassuolo (risultato finale 1 - 2): Zappacosta ...stadio Ennio Tardini della città emiliana per la trentacinquesima giornata del campionato diA .L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Commenta per primo Il gol decisivo per la vittoria del Sassuolo contro il Genoa è firmato da Domenico Berardi, che con questa rete sale a quota 16 in campionato, raggiungendo il record della stagione ...