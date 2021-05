Serie A 35esima giornata altri cinque gol subiti dal Crotone contro la Roma a conferma della inconsistenza difensiva causa della brutta retrocessione (Di domenica 9 maggio 2021) Roma 5 Crotone 0 Marcatori: Mayoral 46°, Pellegrini 69°-72°, Mkhitaryan 78°, Mayoralo 90° Roma (4-2-3-1): Fuzato, Karsdorp, Reynolds (Santon), Ibanez (Jesus), Kumbulla, Cristante (Zalewski), Darboe (Bive), Pedro (Pastore), Pellegrini, Mkhitaryan, Mayoral. All. Fonseca Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Molina, Messias, Cigarini (Petriccione), Benali (Zanellato), Reca (Rispoli), Ounas (Riviere), Simy. All. Cosmi Arbitro: Simone Sozza di Seregno Assistenti: Scarpa – della Croce Quarto giudice a bordo campo: Federico Dionisi di l’Aquila Var: Di Paolo – Avar: De Meo Ammoniti: Darboe, Cristante, Angoli: 8 a 5 per la Roma Recupero: 2 minuti Dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League da parte del ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 maggio 2021)0 Marcatori: Mayoral 46°, Pellegrini 69°-72°, Mkhitaryan 78°, Mayoralo 90°(4-2-3-1): Fuzato, Karsdorp, Reynolds (Santon), Ibanez (Jesus), Kumbulla, Cristante (Zalewski), Darboe (Bive), Pedro (Pastore), Pellegrini, Mkhitaryan, Mayoral. All. Fonseca(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Molina, Messias, Cigarini (Petriccione), Benali (Zanellato), Reca (Rispoli), Ounas (Riviere), Simy. All. Cosmi Arbitro: Simone Sozza di Seregno Assistenti: Scarpa –Croce Quarto giudice a bordo campo: Federico Dionisi di l’Aquila Var: Di Paolo – Avar: De Meo Ammoniti: Darboe, Cristante, Angoli: 8 a 5 per laRecupero: 2 minuti Dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League da parte del ...

