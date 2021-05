Ritrovati al Circeo i fossili di nove uomini di Neanderthal

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021) – Una scoperta che ci riporta indietro nella preistoria e che dà ulteriori possibilità di gettare nuova luce sulla vita e le abitudini dei nostri lontanissimi cugini. I cugini dell’uomo moderno. “Una scoperta straordinaria – ha commentato Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – di cui parlerà tutto il mondo, frutto del lavoro della nostra soprintendenza insieme alle Università e ad Enti di ricerca” . La grotta Guattari alè una vera e propria capsula del tempo, considerata uno dei più importanti siti archeologici del Paleolitico medio del mondo, che ha custodito i resti degliche l’hanno abitata tra i 50mila e i 100mila anni fa. La grotta Guattari è stata, molto probabilmente, per millenni rifugio sicuro non solo per gli, ma anche per gli animali e i loro resti sono ...