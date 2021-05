Mediaset Spagna, ritorna l’utile dopo il 2020. Riparte anche la pubblicità (Di domenica 9 maggio 2021) Mediaset Spagna torna in utile dopo l’anno terribile: nel 2021 per l’azienda tornano i numeri incoraggianti anche dagli incassi pubblicitari Mediaset Spagna fa registrare numeri importanti in questo inizio 2021 dopo un anno tragico caratterizzato dalla pandemia Coronavirus. Che ha colpito tantissimi settori dell’economia non risparmiando quello della televisione. Con palinsesti stravolti e campagna pubblicitarie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 9 maggio 2021)torna in utilel’anno terribile: nel 2021 per l’azienda tornano i numeri incoraggiantidagli incassi pubblicitarifa registrare numeri importanti in questo inizio 2021un anno tragico caratterizzato dalla pandemia Coronavirus. Che ha colpito tantissimi settori dell’economia non risparmiando quello della televisione. Con palinsesti stravolti e campagna pubblicitarie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Spagna addio al coprifuoco: nelle grandi città esplode la festa #spagna - MediasetTgcom24 : Spagna, finita l'emergenza Covid: via il coprifuoco quasi ovunque #covid - zazoomblog : Mediaset Spagna ritorna l’utile dopo il 2020. Riparte anche la pubblicità - #Mediaset #Spagna #ritorna #l’utile - BassoPatrizio : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Spagna addio al coprifuoco: nelle grandi città esplode la festa #spagna - _Trumpism_ : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Spagna addio al coprifuoco: nelle grandi città esplode la festa #spagna -