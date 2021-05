Maria De Filippi, fan esterrefatti: non era mai accaduto prima! (Di domenica 9 maggio 2021) Irrefrenabile Maria De Filippi con il serale di “Amici 20”. La semifinale ha registrato ascolti stratosferici mai visti prima Il serale di “Amici 20” continua a raggiungere risultati stratosferici con Maria De Filippi che si mostra sempre più irrefrenabile. La conduttrice, al timone del programma in onda sull’ammiraglia Mediaset è riuscita a tenere incollati davanti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021) IrrefrenabileDecon il serale di “Amici 20”. La semifinale ha registrato ascolti stratosferici mai visti prima Il serale di “Amici 20” continua a raggiungere risultati stratosferici conDeche si mostra sempre più irrefrenabile. La conduttrice, al timone del programma in onda sull’ammiraglia Mediaset è riuscita a tenere incollati davanti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi, L’oro di Scampia - FQMagazineit : Amici 20, colpo di scena annunciato da Maria De Filippi: ecco chi sono i finalisti - miallontanodate : RT @scriteriata1: Amici di Maria De Filippi, in 20 edizioni non ha mai vinto il programma una ballerina. Perché questa è già la tua edizio… - ccstantz : RT @scriteriata1: Amici di Maria De Filippi, in 20 edizioni non ha mai vinto il programma una ballerina. Perché questa è già la tua edizio… - llauuuu__ : RT @scriteriata1: Amici di Maria De Filippi, in 20 edizioni non ha mai vinto il programma una ballerina. Perché questa è già la tua edizio… -