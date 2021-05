Legrottaglie: «Juve-Milan? Vedo penalizzati i bianconeri. I ricatti di Donnarumma…» (Di domenica 9 maggio 2021) L’ex Nicola Legrottaglie ha detto la sua sulla sfida che vale la Champions di questa sera tra Juventus e Milan. Le sue parole Nicola Legrottaglie è stato intervistato da Gazzetta.it in avvicinamento a Juve-Milan. CHI PERDE FUORI DALLA CHAMPIONS – «Sì, la possibilità è concreta. Per chi perde stasera la corsa Champions può complicarsi anche perché Atalanta e Napoli sono in forma e penso che faranno un finale positivo. Chi perde oggi rischia di perdere definitivamente il treno». CHI RISCHIA DI PIU’ – «Il Milan paga la stagione a livello psico-fisico, mentre la Juve deve stare attenta al calendario. Alla terz’ultima affronta l’Inter ed è costretta a vincere. La Vedo penalizzata». DONNARUMMA – «I ricatti non mi piacciono. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) L’ex Nicolaha detto la sua sulla sfida che vale la Champions di questa sera trantus e. Le sue parole Nicolaè stato intervistato da Gazzetta.it in avvicinamento a. CHI PERDE FUORI DALLA CHAMPIONS – «Sì, la possibilità è concreta. Per chi perde stasera la corsa Champions può complicarsi anche perché Atalanta e Napoli sono in forma e penso che faranno un finale positivo. Chi perde oggi rischia di perdere definitivamente il treno». CHI RISCHIA DI PIU’ – «Ilpaga la stagione a livello psico-fisico, mentre ladeve stare attenta al calendario. Alla terz’ultima affronta l’Inter ed è costretta a vincere. Lapenalizzata». DONNARUMMA – «Inon mi piacciono. ...

