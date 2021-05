Latina, non riesce ad accettare la fine della relazione e minaccia l’ex: ‘Bastardo, ti spacco la faccia’ (Di domenica 9 maggio 2021) Stalking nei confronti dell’ex, è questa l’accusa di cui dovrà rispondere una donna di 33 anni residente a Latina. La 33enne di origini straniere non riusciva ad accettare la fine delle relazione, durata un anno, con il suo ex. Leggi anche: Attimi di paura al Circeo, donna ferita durante un’escursione: i soccorsi arrivano in elicottero I fatti Col passare del tempo la situazione tra i due è diventata sempre più critica e la donna ha manifestato atti di forte gelosia. Prima gli atti di autolesionismo, poi i continui messaggi, gli appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione di lui e le minacce, verbali e fisiche. Ora la donna è stata sottoposta-come richiesto dalla Procura-ad un divieto di avvicinamento. L’uomo, un ex militare residente vicino Latina aveva deciso di lasciare la ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Stalking nei confronti del, è questa l’accusa di cui dovrà rispondere una donna di 33 anni residente a. La 33enne di origini straniere non riusciva adladelle, durata un anno, con il suo ex. Leggi anche: Attimi di paura al Circeo, donna ferita durante un’escursione: i soccorsi arrivano in elicottero I fatti Col passare del tempo la situazione tra i due è diventata sempre più critica e la donna ha manifestato atti di forte gelosia. Prima gli atti di autolesionismo, poi i continui messaggi, gli appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione di lui e le minacce, verbali e fisiche. Ora la donna è stata sottoposta-come richiesto dalla Procura-ad un divieto di avvicinamento. L’uomo, un ex militare residente vicinoaveva deciso di lasciare la ex ...

