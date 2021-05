Inzaghi: 'Rigore? immagini chiare, siamo stati derubati' (Di domenica 9 maggio 2021) BENEVENTO - " C'è tanta delusione, le immagini sono chiare e anche l'arbitro ha ammesso che il tocco c'è stato, anche se lieve ". Filippo Inzaghi ha commentato così a Sky Sport la sconfitta del suo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) BENEVENTO - " C'è tanta delusione, lesonoe anche l'arbitro ha ammesso che il tocco c'è stato, anche se lieve ". Filippoha commentato così a Sky Sport la sconfitta del suo ...

Advertising

solebastardo : RT @LUCAPINTAU: Sempre a terra. Ad ogni minimo contatto si contorcevano dal dolore. Uno sbaglia i tempi e si butta in area prima del cont… - LUCAPINTAU : Sempre a terra. Ad ogni minimo contatto si contorcevano dal dolore. Uno sbaglia i tempi e si butta in area prima… - tuttosport : #Inzaghi: '#Benevento derubato, immagini chiare sul rigore' ?? - sportli26181512 : Inzaghi: 'Rigore? immagini chiare, siamo stati derubati': Il tecnico del Benevento: 'Mazzoleni al Var? È successa l… - titty_napoli : RT @maxmassi969: Inzaghi pesantissimo contro AIA e Mazzoleni: “dopo l’errore di Napoli a favore del Cagliari non si può ripetere lo stesso… -