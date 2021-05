Inzaghi: “Le immagini sono lampanti. Delusi ma ci crediamo ancora” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Cagliari. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Leonardo Semplici. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. “Siamo molto Delusi, le immagini sono lampanti. L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma è lieve. Se mi dice che il tocco c’è stato il var non può intervenire. Siamo dispiaciuti perché vogliamo retrocedere con le nostre gambe, non così. sono qui solo per ringraziare la mia squadra. Mi hanno reso orgogliosi, siamo stati superiori al Cagliari costringendolo a cambiare modulo. Abbiamo avuto cuore e anima, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Cagliari. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Leonardo Semplici. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. “Siamo molto, le. L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma è lieve. Se mi dice che il tocco c’è stato il var non può intervenire. Siamo dispiaciuti perché vogliamo retrocedere con le nostre gambe, non così.qui solo per ringraziare la mia squadra. Mi hanno reso orgogliosi, siamo stati superiori al Cagliari costringendolo a cambiare modulo. Abbiamo avuto cuore e anima, ...

