I tweet di De Laurentiis come i fondi di caffè (Di domenica 9 maggio 2021) Non rovinare mai una bella storia con la verità. È la famosa frase attribuita a Sam Silverman columnist del Boston Globe. Ovviamente ci sarebbe da intendersi sul concetto di bella storia. Ma per tante persone, tifose del Napoli e non solo, la bella storia sarebbe il riappacificamento tra Gattuso e De Laurentiis. C'è convinzione diffusa, evidentemente, che la notizia piaccia. Se esistessero ancora gli strilloni, farebbe vendere più quotidiani. E quindi, complice il silenzio stampa del Napoli, e nonostante il pensiero sin troppo chiaro di De Laurentiis, resta l'ultima frontiera: l'interpretazione autentica dei tweet presidenziali. Un modo originale di decrittare la realtà. Dopo l'1-1 col Cagliari De Laurentiis non ha scritto l'ormai rituale tweet e questa assenza è stata interpretata ...

