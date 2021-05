Halo Infinite | l' ex-artista di 343 Industries chiarisce le sue precedenti dichiarazioni

(Di domenica 9 maggio 2021) Qualche giorno fa, un ex-di 343aveva rivelato degli interessanti retroscena su. Purtroppo, tali informazioni non erano particolarmente positive: contenuti tagliati, crunch e un ridimensionamento delle aspettative generali, sono solo alcuni dei punti espressi dallo sviluppatore nella sua dichiarazione originale. Ovviamente, in un periodo dove le informazioni ufficiali suscarseggiano, queste affermazioni hanno fatto rapidamente il giro della rete e sono state riportate da tutte le principali testate specializzate. Oggi, passati un paio di giorni dal report, la stessa persona ha voluto chiarire le suein quanto, secondo lui, la maggior parte delle sue parole sono state traviate e prese "fuori dal proprio ...

Recentemente si è parlato della testimonianza dell'ex dipendente di 343 Industries , al lavoro su, che avrebbe riferito alcune importanti informazioni sul progetto. Oggi lo stesso utente ha pubblicato un video su BiliBili , fornendo alcune delucidazioni su affermazioni che sarebbero ...... As Dusk Falls (Microsoft) Awoved (Microsoft) CrossfireX (Microsoft) Everwild (Microsoft) Fable (Microsoft) Forza Motorsport (Microsoft)(Microsoft) Psychonauts 2 (Microsoft) Senua's ...A farlo particolarmente arrabbiare, comunque, è il fatto che i media abbiano decontestualizzato una frase di un video di quindici minuti, per affermare che in 343 Industries regni la cultura del crunc ...Joseph Staten di 343 Industries conferma di essere al lavoro su un video di Halo Infinite particolarmente ricco di contenuti ...