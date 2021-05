Fonseca passeggia sul Crotone | Mkhitaryan trascina la Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca passeggia

SerieANews

4,5: Non è una notte come tutte le altri notti. E' la notte in cui si gioca tutta una ... Pogba 7,5 :e fa sbocciare fiori. Assiste i compagni, segna, impera. Poco male il fallo da ...Non è proprio lo stadio per la Roma, ' Old Trafford' di Manchester . Lo United staseraletteralmente nella ripresa contro la squadra dinella semifinale di andata di Europa League. Finisce con un tennistico 6 - 2, che quasi sicuramente manderà la banda di Solskjaer in ...Vince la Roma, ma passa il Manchester United. Si conclude ad un passo dalla finale, l'avventura in Europa League dei giallorossi.