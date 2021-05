F1 Gp Spagna 2021 live: gara in diretta (Di domenica 9 maggio 2021) Duello attesissimo quello di oggi fra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 . Nelle qualifiche il pilota della Mercedes ha staccato quello della Red Bull di appena 36 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Duello attesissimo quello di oggi fra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel Gran Premio didi Formula 1 . Nelle qualifiche il pilota della Mercedes ha staccato quello della Red Bull di appena 36 ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Spagna revocato lo stato di emergenza: via il coprifuoco e le restrizioni. FOTO - SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - Agenzia_Ansa : La Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia, via il coprifuoco quas… - AngyFra89 : Tutto bellissimo. #SpanishGP #F1 @il_ring - I_AM_IM_ : RT @fattoquotidiano: Spagna, finisce l’emergenza. Nelle piazze feste come a capodanno violando tutte le misure di sicurezza -