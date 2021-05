Dimissioni ed esonero: Juventus, la risposta di Pirlo in diretta (Di domenica 9 maggio 2021) La Juventus soccombe per 3-0 contro il Milan all’Allianz e Andrea Pirlo commenta la dura sconfitta, scontro diretto per la qualificazione in Champions League. La sconfitta contro il Milan in casa per la Juventus è un fardello significativo, poiché scivola al quinto posto in classifica, quando mancano soltanto tre giornate alla fine del campionato. Si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Lasoccombe per 3-0 contro il Milan all’Allianz e Andreacommenta la dura sconfitta, scontro diretto per la qualificazione in Champions League. La sconfitta contro il Milan in casa per laè un fardello significativo, poiché scivola al quinto posto in classifica, quando mancano soltanto tre giornate alla fine del campionato. Si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

altrilibertini : @ciccone_Claudy @ambyguilty Sono contento per te, io intanto sto aspettando le dimissioni o l'esonero ?? - Frankjuve2 : @orahounbelnick A sto punto a che serve? Esonero, dimissioni, che cambia. Se dovevano farlo doveva essere prima che… - HattoriHanzo81 : RT @mirkonicolino: #Pirlo: 'In settimana avevo visto una squadra viva, in grado di fare una grande partita, invece non è andata così. Come… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PIRLO A SKY: 'In settimana avevo visto bene la squadra, alcuni episodi hanno cambiato la partita. Esonero… - Leiacheese : Voglio anch'io il suo esonero ma da le sue dimissioni manco nel mondo fatato succede -