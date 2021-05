Covid: morto professore Angelo Giarda, fu legale di Stasi (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Angelo Giarda, professore emerito di Diritto processuale penale all'Università Cattolica e noto avvocato nel foro di Milano, è morto per Covid. Difese, fra gli altri, Alberto Stasi e Saipem. Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia, ha insegnato come assistente e poi come professore negli atenei di Pavia, Sassari, Trieste e alla Cattolica di Milano. Iscritto all'ordine degli avvocati di Milano dal 1967, è stato autore di numerose pubblicazioni dedicate allo studio degli istituti più significativi del processo penale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) -emerito di Diritto processuale penale all'Università Cattolica e noto avvocato nel foro di Milano, èper. Difese, fra gli altri, Albertoe Saipem. Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia, ha insegnato come assistente e poi comenegli atenei di Pavia, Sassari, Trieste e alla Cattolica di Milano. Iscritto all'ordine degli avvocati di Milano dal 1967, è stato autore di numerose pubblicazioni dedicate allo studio degli istituti più significativi del processo penale.

Advertising

TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - SkyTG24 : Covid, nel Regno Unito un morto in 24 ore. Così il Paese ha abbattuto la curva. I DATI - antoguerrera : Oggi UN MORTO in Regno Unito per Covid. E superato il traguardo di 50 milioni di inoculazioni di vaccino. - TV7Benevento : Covid: morto professore Angelo Giarda, fu legale di Stasi... - LoveMi66833922 : #razzocinese Complimenti ai precisi calcoli della Nasa. Più o meno come il 'clinicamente morto' di Zangeillo.… -