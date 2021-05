Concorsi, Brunetta: «Stop ai quiz imparati a memoria, spazio al merito. Entro 100 giorni tutto in digitale, mai più carta e penna» (Di domenica 9 maggio 2021) «Mai più carta e penna, tutto in digitale Entro 100 giorni (per consentire di fare 2-3 Concorsi all’anno), con una prova scritta e una eventuale prova orale»: sarà questa la nuova struttura dei Concorsi per la pubblica amministrazione italiana. A dirlo è il ministro della Pa Renato Brunetta che, intervenendo su Radio24, assicura: «Passeremo dall’Ottocento alla modernità, per consentire a qualsiasi amministrazione di fare anche 2-3 Concorsi l’anno in ragione delle sue esigenze, con un numero accettabile di partecipanti, con posti messi a concorso e funzioni certe». «Occorrerà sempre di più mettere al cEntro merito, formazione, qualità e disponibilità ad apprendere, non sempre è stato ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) «Mai piùin100(per consentire di fare 2-3all’anno), con una prova scritta e una eventuale prova orale»: sarà questa la nuova struttura deiper la pubblica amministrazione italiana. A dirlo è il ministro della Pa Renatoche, intervenendo su Radio24, assicura: «Passeremo dall’Ottocento alla modernità, per consentire a qualsiasi amministrazione di fare anche 2-3l’anno in ragione delle sue esigenze, con un numero accettabile di partecipanti, con posti messi a concorso e funzioni certe». «Occorrerà sempre di più mettere al c, formazione, qualità e disponibilità ad apprendere, non sempre è stato ...

