Con Salvini non va oltre la politica Berlusconi? Non mi ha mai capita Una Meloni ad alzo zero | quello che in pochi sanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Giorgianon risparmia nessuno. Nella sua lunga intervista la leader di Fratelli d'Italia ne ha una per tutti, anche per gli alleati di centrodestra. Il suo partito, si sa, è solo all'opposizione e non intende indietreggiare. Non per questo, però, lasi sottrae nell'aiutare il premier: "Io sto dando una mano a Draghi. A un governo l'opposizione serve", spiega al Corriere della Sera per poi focalizzarsi su Matteoe Silvio. "I rapporti consono altalenanti. Il nostro non è mai stato un rapporto che andassela. Ma in certi periodi ci parliamo spesso, e ci mandiamo WhatsApp per ridere di chi vuole farci litigare; in altri, ci sentiamo meno. Adesso è uno di questi periodi". E ancora, messo da parte il numero ...