'Amici 20': sarà finale tra Sangiovanni, Giulia, Deddy, Alessandro e Aka7seven (Di domenica 9 maggio 2021) sarà finalissima a cinque, sabato 15 maggio, quella di ' Amici 20 ', il talent di Maria De Filippi . In una semifinale combattutissima ma disputata sempre sul filo del divertimento e senza polemiche, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021)finalissima a cinque, sabato 15 maggio, quella di '20 ', il talent di Maria De Filippi . In una semicombattutissima ma disputata sempre sul filo del divertimento e senza polemiche, ...

