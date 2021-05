Tirrenia - Cin, "necessario conoscere gli scenari" (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA - "Come unici soggetti rappresentativi dei lavoratori, insieme a Fit - Cisl e Uiltrasporti, rivendichiamo il diritto di conoscere l'esatta dimensione del problema e la soluzione che si prospetta ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA - "Come unici soggetti rappresentativi dei lavoratori, insieme a Fit - Cisl e Uiltrasporti, rivendichiamo il diritto dil'esatta dimensione del problema e la soluzione che si prospetta ...

Advertising

QuiNewsElba : Tirrenia-Cin, Filt-Cgil 'necessario conoscere gli scenari' | Lavoro #Roma - ilcorriereblog : Tirrenia, fallimento tra scontro e tregua - L'Unione - ShippingItaly : Tirrenia Cin, crediti e privilegi speciali: “Attenzione alla scadenza del 24 maggio prossimo” - FabioSavelli : Tirrenia, 18 giorni per salvarla: a rischio 6mila lavoratori. Il tema delle garanzie non sufficienti del gruppo Ono… - salvomodica79 : @matteosalvinimi Orgogliosamente un ufficiale della Marina mercantile Italiana,ti chiedo come mai non intercedi pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Cin Tirrenia - Cin, "necessario conoscere gli scenari" Lo afferma la Filt Cgil in una nota sulla vicenda Tirrenia - Cin (vedi articoli correlati sotto) , aggiungendo che "abbiamo appreso dalla stampa come, a stretto giro , ci sarà un tavolo ...

Tirrenia - Cin, chiesto un tavolo interministeriale MILANO - In una nota diffusa dall' Ansa i commissari di Tirrenia, che si trova in Amministrazione straordinaria, hanno spiegato che Cin ha rifiutato l'accordo di ristrutturazione del debito approvato dal Mise, che prevedeva alcune integrazioni a tutela dei ...

Tirrenia-Cin, "necessario conoscere gli scenari" Qui News Elba Tirrenia, c’è uno spiraglio per evitare il fallimento SASSARI. Il miglio verde di Tirrenia si allunga di altri 17 giorni. I giudici di Milano hanno deciso di concedere un ulteriore rinvio fino al 24 maggio prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento ...

Tirrenia, il tribunale concede altro tempo: tavolo a Roma, si tratta per scongiurare fallimento È braccio di ferro a tre fra Cin, commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e Mise sul salvataggio dell’ex compagnia marittima di bandiera che rischia il fallimento dopo che il pm del tr ...

Lo afferma la Filt Cgil in una nota sulla vicenda(vedi articoli correlati sotto) , aggiungendo che "abbiamo appreso dalla stampa come, a stretto giro , ci sarà un tavolo ...MILANO - In una nota diffusa dall' Ansa i commissari di, che si trova in Amministrazione straordinaria, hanno spiegato cheha rifiutato l'accordo di ristrutturazione del debito approvato dal Mise, che prevedeva alcune integrazioni a tutela dei ...SASSARI. Il miglio verde di Tirrenia si allunga di altri 17 giorni. I giudici di Milano hanno deciso di concedere un ulteriore rinvio fino al 24 maggio prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento ...È braccio di ferro a tre fra Cin, commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e Mise sul salvataggio dell’ex compagnia marittima di bandiera che rischia il fallimento dopo che il pm del tr ...