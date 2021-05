Superlega, la Juventus va avanti: “Abbiamo ricevuto minacce” (Di sabato 8 maggio 2021) Non si ferma la Superlega. Con un duro comunicato Juventus, Real Madrid e Barcellona rimarcano la loro volontà di andare avanti. Superlega (AdobeStock)La polemica riguardante la Superlega non sembra affatto sopita. A quanto pare, infatti, alcune squadre non avrebbero alcuna intenzione di fare marcia indietro. Le inglesi si sono ormai sfilate e hanno accettate di versare una multa all’UEFA per quanto accaduto. Non sarebbero d’accordo in tal senso però Juventus, Barcellona e Real Madrid. Poco fa i club in oggetto hanno diffuso un durissimo comunicato congiunto dove si legge: “I club fondatori hanno ricevuto e ricevono ancora oggi inaccettabili pressioni, minacce ed offese. Questo è avvenuto in conseguenza alla nostra decisione di ... Leggi su chenews (Di sabato 8 maggio 2021) Non si ferma la. Con un duro comunicato, Real Madrid e Barcellona rimarcano la loro volontà di andare(AdobeStock)La polemica riguardante lanon sembra affatto sopita. A quanto pare, infatti, alcune squadre non avrebbero alcuna intenzione di fare marcia indietro. Le inglesi si sono ormai sfilate e hanno accettate di versare una multa all’UEFA per quanto accaduto. Non sarebbero d’accordo in tal senso però, Barcellona e Real Madrid. Poco fa i club in oggetto hanno diffuso un durissimo comunicato congiunto dove si legge: “I club fondatori hannoe ricevono ancora oggi inaccettabili pressioni,ed offese. Questo è avvenuto in conseguenza alla nostra decisione di ...

